斉明天皇ほど、波乱に満ちた生涯を送った女帝はいない。そんな謎に満ちた斉明天皇の生涯をたどる著書「斉明天皇」を、市大樹（いちひろき）・大阪大教授（古代史）が吉川弘文館の人物叢書（そうしょ）から刊行した。文献史料だけでなく、考古学的知見にもふれながら魅力あふれる斉明天皇の生きた時代に迫っている。（関口和哉）舒明天皇の皇后だったが、皇極天皇として即位。６４５年、蘇我本宗家が滅ぼされたクーデター、乙巳