MLBは10日（日本時間11日）、開幕時のロースターに占めるアフリカン・アメリカンの選手の割合が、少なくとも過去20年以上で初めて、2年連続で増加したと発表した。AP通信が報じている。MLBによると、開幕ロースター、負傷者リスト、および制限リストに含まれる選手のうち、アフリカン・アメリカンの割合は6.8％となり、2025年シーズン開幕時の6.2％、2024年開幕時の6.0％から上昇した。今年の0.6ポイントの増加は、2017年から2