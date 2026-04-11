今回は、浪費家の夫に仕事をバカにされたエピソードを紹介します。まだ小さい子どもがいるのに…「夫は浪費家です。10万以上するメガネやゴルフ用品、ワインなど、いつの間にか買っていて、家計の負担になっています。うちにはまだ小さい子どもがいて、これからお金がかかるというのに……。そこで夫に文句を言うと、『俺の稼いだ金で買って何が悪い』『お前が事務の仕事なんてしてるせいで、家計が苦しいんだ』『事務なんて誰でも