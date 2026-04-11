気象庁によりますと、きのう（１０日）午前３時に「台風４号（シンラコウ）」が発生したということです。 【画像をみる】「台風4号」今後の進路は？11日（土）～15日（水）雨風シミュレーション＆全国各都市16日間天気予報 強い勢力の台風４号はきょう（１１日）午前６時、トラック諸島近海でほとんど停滞しています。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５