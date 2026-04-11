「フリースクール」を本格的な舞台として描く連続ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』が、4月期の日本テレビ系土曜ドラマ枠で放送される。主演を務める町田啓太、そして松本穂香が、子どもたちの成長を見守るパートナー役として共演。 参考：町田啓太が目指す“理想の現場づくり”とは？先輩たちとの出会いが変化のきっかけに “甘すぎる”教育方針を持つタツキ（町田啓太）と、規律を重んじるしず