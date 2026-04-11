春の柔らかな日差しに包まれている東山動植物園。約100種類、1000本の桜が次々と見頃を迎えています。 【写真を見る】昼と夜で表情が一変… 約100種類･1000本のサクラが織りなす2つの顔 ライトアップも 名古屋･東山動植物園 そして、陽が落ちると…表情を変えます。（訪れた人）「ピンクの色が引き立っていて、幻想的でまた昼間とは違う。すごくきれいです」 さまざまな種類の桜が織りなす春。ライトアップは、4月12日までです