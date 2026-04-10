頻繁な吐き気を「マスクのせい」と思い過ごしていたナオさん（仮称）。健康診断の胃カメラを機に指定難病「好酸球性食道炎・好酸球性胃腸炎」と診断されました。食事を嘔吐してしまう苦しみの中、「8割吐いても2割が栄養になればいい」という母の言葉や、主治医の温かい対応、そして職場の理解に救われてきました。薬で症状をコントロールしながら、「見た目ではわからない病気」への理解を呼びかける前向きな軌跡を紹介しま