「グラウンド ワイ（Ground Y）」が、イラストレーター 森チャックによるキャラクター「いたずらぐまのグルーミー」とのコラボレーションアイテムを発売する。4月17日にGround Yラフォーレ原宿で先行販売し、4月29日からグラウンド ワイ直営店と公式オンラインストア「THE SHOP YOHJI YAMAMOTO」で取り扱う。また、先行発売に先駆け、Ground Yラフォーレ原宿では、4月10日からコラボレーションアイテムの展示と数量限定の予約受