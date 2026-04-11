11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比630円高の5万7490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 58691.39円ボリンジャーバンド3σ 57490.00円11日夜間取引終値 57059.73円ボリンジャーバンド2σ 56924.11円10日日経平均株価現物終値 56347.50円一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 56134.00円5日移動平均 55428.06円ボリンジャ}