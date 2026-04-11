11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比41.0ポイント高の3783ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3881.44ポイントボリンジャーバンド3σ 3799.03ポイントボリンジャーバンド2σ 3783.00ポイント11日夜間取引終値 3754.00ポイント一目均衡表・先行スパン1（雲上限） 3745.80ポイント5日移動平均 3739.85ポイント10日TOPIX現物終値