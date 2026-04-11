11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比24ポイント安の742ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 811.27ポイントボリンジャーバンド3σ 789.22ポイントボリンジャーバンド2σ 767.17ポイントボリンジャーバンド1σ 764.84ポイント10日東証グロース市場250指数現物終値 758.00ポイント5日移動平均 7