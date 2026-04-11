きょう4月11日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！☆超仲良しコンビ！妻夫木聡&佐藤浩市が行く！ダーツの旅SP映画やドラマでたびたび共演し、プライベートでも仲がいいという妻夫木聡&佐藤浩市が、茨城県行方市麻生でダーツの旅に挑戦。麻生の山車曳き祭りに使われる、推定4t、約50人で引っ張るという巨大な山車を見せてもらうと、2人は「すごい！」と圧