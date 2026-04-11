この記事をまとめると ■タクシー運転手の2025年平均年収は414万円で2020年よりも100万円超アップした ■東京では年収1000万円を超えているドライバーも珍しくない ■タクシー運転手の年収がアップした背景にはアプリ配車とインバウンド需要がある ４年で平均年収が100万円以上アップした 報道によると、厚生労働省の賃金構造基本統計調査にて、2020年比で2024年のタクシー運転士の賃金が40％上昇したことが話題になっている。ま