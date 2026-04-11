6人組アイドルグループ「Merry BAD TUNE.」（バチュン）が9日、東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で5thワンマンライブ「ING」を開催した。グループ初のZepp単独公演はソールドアウト。6月5日に卒業する日南りとを含めた6人体制の到達点であり、その先へ進むための決意をフロアに刻みつけた一夜となった。（「推し面」取材班）空間を揺るがす、地鳴りのような咆哮。耳を塞ぐはずのイヤーモニターすら突き破るほどの熱狂が、真っ直