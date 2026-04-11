6人組アイドルグループ「Merry BAD TUNE.」（バチュン）が9日、東京・Zepp DiverCity（TOKYO）で5thワンマンライブ「ING」を開催。6月5日に日南りとが卒業を控えており、この日が結成時の6人として最後のワンマン。終演後6人全員がコメントを寄せた。▼久留あずさ――ライブを終えた現在の心境を教えてください。今回ソールドアウトになったのですが、本当に2階席の後ろまでパンパンにお客さんが入ってくれていました。私はこ