昨年7月7日に「miss you」でデビューした7人組グループ、CLASS SEVENが、4月6日に待望のセカンドシングル「心にキスをした」をリリースした。この1年弱の間に冠番組『はじめまして！CLASS SEVENです』がスタート、『CLASS SEVEN SDD CONNECT』でラジオ番組に挑戦するなど、驚くべきスピードで進化を続ける7人。大東立樹、高野秀侑、高田憐、近藤大海、横田大雅、星慧音、中澤漣に新曲の魅力とCLASS SEVENの現在地を語ってもらっ