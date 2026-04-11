TBS『東大王』（2017〜2024年）の伊沢拓司をはじめ、さまざまなクイズ番組にプレイヤーとして出演し、YouTubeチャンネル登録者数264万人（※2026年4月5日現在）超を誇る、知的エンタメ集団・QuizKnock。今年10月2日で活動10周年を迎える彼らが、現時点の集大成ともいえる書籍『QuizKnock10周年スペシャルブック 十字路』を4月16日に発売。動画出演メンバー・伊沢、ふくらP、河村拓哉、須貝駿貴、山本祥彰、鶴崎修功、双子の東問