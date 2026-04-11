仕事中に、お留守番中の我が子から困りごとがあると電話が来たら、気が気じゃありませんよね。 筆者友人も仕事のため小学2年生の娘さんを一人でお留守番させていたそうです。 しかし、退勤まであと数時間のタイミングで、娘さんが泣きそうな声で電話をしてきたのだとか。 娘さんからの電話の内容とその対応をご紹介いたします。 娘「お皿を割っちゃった！」留守番中の娘を助けてくれたのは……！？