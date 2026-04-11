日本代表としても活躍したバレー男子・山内晶大（３２、大阪ブルテオン）が、雰囲気激変のイケメン姿を披露した。１１日までに自身のインスタグラムを更新し「Ｆｒｅｎｃｈｒｅｓｔａｕｒａｎｔ」と投稿。おしゃれなレストランを訪れた様子をアップした。黒いシャツにジャケット姿で、まるでモデルのよう。フォロワーは「かっこよすぎません？」「イケメンすぎる」「ヤバ」「どこの貴公子かと思った」「いつもの青ユニとち