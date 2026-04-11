4月は就職や転職、引っ越し、進学などでライフスタイルが変化しやすい時期です。新しい生活に慣れるまでストレスがたまったり、不安に襲われたりするケースは珍しくありません。【要注意】「えっ…」これがストレスを感じた犬＆猫が示す行動です！ところで、ペットを飼っている人の生活環境が変わると、「飼い主が今までと違う」とペットが感じ取り、ストレスや不安の原因になるケースもあるようです。そうしたペットのサイ