京都MF尹星俊のプレーに脚光京都サンガF.C.は4月4日にJ1百年構想リーグ第9節でG大阪と対戦し0-2で敗れた。この試合で生え抜きの18歳MF尹星俊がゴールライン上で“神クリア”を見せ話題を呼んでいる。0-1と1点を追う展開で迎えた前半27分、セットプレーからピンチを招くとゴール前の混戦でFWイッサム・ジェバリにGKの横を抜く決定的なシュートを許した。しかし、カバーに入っていた尹星俊が素早く反応し、ゴールライン上でクリ