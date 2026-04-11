読売テレビは11日からポッドキャスト番組『ヨミ☆ラジ』（毎週土曜前7：00更新、全8回）を配信した。メインパーソナリティーは虎谷温子アナウンサーが務める。【写真】昨年9月に『す・またん！』終了！管理職として日々勉強中の虎谷温子アナラジオ放送を持たない読売テレビにとって“念願のラジオ番組”。2025年9月に16年の歴史に幕を下ろした朝の情報番組『す・またん！』で長らくメインMCを務め、現在は読売テレビアナウン