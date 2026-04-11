【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは１０日、各地で行われ、右膝を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）に入っていたカブスの鈴木が復帰。パイレーツ戦に５番右翼で先発し、今季初出場を果たした。四回に右前打を放って３打数１安打。先発の今永は６回無安打１四球で無失点の快投を披露したが、打線の援護がなく、今季初勝利はお預けとなった。チームは０―２で敗れた。３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で右膝を痛め、離