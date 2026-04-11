将棋のヒューリック杯第97期棋聖戦決勝トーナメント2回戦が4月10日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、羽生善治九段（55）が伊藤匠二冠（叡王、王座、23）に133手で勝利した。【映像】羽生九段が準決勝進出を決めた瞬間藤井聡太棋聖（竜王、名人、王位、棋王、王将、23）への挑戦権を争う決勝トーナメントが行われ、永世棋聖資格保持者の羽生九段が4強入りを果たした。現代の将棋界を牽引する伊藤二冠との一戦は、振り駒で