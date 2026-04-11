新鋭護衛艦「ゆうべつ」の珍しい映像が公開海上自衛隊・水上艦隊は2026年4月8日、護衛艦「ゆうべつ」が、もがみ型護衛艦として初めて函館どつく第1ドックに入渠したと発表し、その様子を映像で公開しました。【映像】珍しいアングル！これが最新鋭の護衛艦「ゆうべつ」がドック入りする様子ですもがみ型は多機能護衛艦（FFM）という艦種で、従来の護衛艦と比べて船体のコンパクト化や省人化が図られ、これまで掃海艦艇が担って