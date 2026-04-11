沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわんは、「食のいちゃりば -Seasonal Wind-」を4月16日から7月15日まで開催する。チキナーチャンプルーガパオ風、タコライスの海苔巻き仕立て、イカ墨とシーフードの炊き込みご飯、カジキのトマト味噌煮込みチリコンカン風などの創作沖縄料理や、紅芋の生絞りモンブラン、田芋のチーズケーキ、黒糖ジーマミーアイス、ちんすこうなどのデザートをそろえ、ディナーでは沖縄県産黒糖でマリネし