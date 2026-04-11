インテルのアルゼンチン代表FWラウタロ・マルティネスがしばしの戦線離脱となる見込みだ。今年2月下旬にふくらはぎを痛めたラウタロ・マルティネスは約1カ月半に渡って戦線を離脱。今月5日に行われたセリエA第31節のローマ戦でようやく復帰を果たし、同試合では2ゴールを挙げる活躍で5−2の大勝に貢献した。しかし、同試合後に再びふくらはぎのケガが再発したようで、インテルは10日のリリースで「左ふくらはぎに軽度の筋肉