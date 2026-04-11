ドルトムントは10日、ドイツ代表DFニコ・シュロッターベックとの契約を2031年6月30日まで延長したことを発表した。スポーツディレクター（SD）を務めるセバスティアン・ケール氏の電撃退任の影響もあり、正式発表までにすったもんだがあったものの、クラブとの新契約にサインしたシュロッターベックは新たな決意を語っている。「ボルシア・ドルトムントとの契約延長にとても興奮しているよ。僕にとって重要な決断だったし、時