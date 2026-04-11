日本政府は「観光立国」を目指すことを標榜しており、インバウンド（訪日外国人客）の呼び込みはもはや「国策」といえるだろう。その際に多用されるのが「おもてなし」という言葉だ。日本の心意気を体現したようなワードではあるが、果たして訪日客はそれを求めているのだろうか。『超富裕層に「おもてなし」はいらない 世界の一流が日本に惹かれる本当の理由』(講談社+α新書)より、内容を一部紹介しよう。「おもてなし」にあふれ