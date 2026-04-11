約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈なぜ検察は記者会見を「罪証隠滅の指令」と言うのか？…世論を味方に付けさせないための巧妙な情報操作〉に引き続き、被告人の判決を左右する「無罪の六条件」などについて詳しくみていき