大谷の二刀流での活躍にペドロ・マルティネス氏も期待を寄せる(C)Getty Images今季も二刀流スターが躍動している。現地時間4月8日、ドジャースの大谷翔平は、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、6回4安打1失点（自責0）、2奪三振1四球と力投。チームが3-4と競り負け、勝敗は付かなかったが、ここまで2登板で1勝0敗、防御率0.00と好成績を維持している。また、打者としても全12試合に出場し、打率.267、3本