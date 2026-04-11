あなたが毎回気にしているその項目、本当に重要でしょうか？人間ドックで何となくつけるオプションは、本当に必要？知らずに受けると損をする、健康も遠のく健康診断ーー。【前回の記事を読む】糖尿病リスク「空腹時血糖値」よりも重要な数値が実はあります…健康診断「間違いだらけの常識」失明しないために大事な検査は？眼科の検査は、視力の良し悪しを測るだけではまったく不十分。特に50代以上では、なるべくオプション検査を