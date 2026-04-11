1990年代から2000年代にかけて、日本の若者カルチャーを牽引した “月9ドラマ”を筆頭に、「ドラマのフジテレビ」と呼ばれた時代があった。トレンディドラマというジャンルを作り出した『東京ラブストーリー』『101回目のプロポーズ』に始まり、木村拓哉主演の『ロングバケーション』『ラブジェネレーション』『HERO』、松嶋菜々子主演の『やまとなでしこ』など、世帯視聴率30％超えを記録する国民的ヒット作が立て続けに放送され