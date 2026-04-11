ドジャースは10日（日本時間11日）、本拠で行われるレンジャーズ戦の先発メンバーを発表。イチローを超える44試合連続出塁の日本選手最長記録に挑戦する大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場する。この日は今季初大谷ボブルヘッドデーで、昨年のリーグ優勝決定シリーズでマークした1試合3本塁打仕様が配布される。過去のボブルヘッドデーは通算14試合で打率・320、4本塁打の好相性で、新記録達成に期待がかかる。開場前