大人になるにつれて、「新しい友だちを作るのが難しくなったな」「年々友だちの数が減っている気がする」--誰もが一度は抱えたことがあるであろう思いを丁寧に掬い上げた川上佐都さんの短編集『贅沢な関係』が、いま話題を呼んでいます。「友だち」をテーマにした本作が、なぜ読者を魅了するのか。書評家のあわいゆきさんが、その秘密と本書の読みどころに迫ります。馴染み深さに反して曖昧な関係性--「友だち」この世界には、すで