タレント・実業家の川崎希（38)が11日までに、自身のブログを更新。家族で沖縄旅行に出かけた際の飛行機のチケット代を告白した。【動画】「みなさんお着物で可愛いね」「美男美女」和装姿の家族5ショットを公開した川崎希「家族旅行へ」とハートマークを添えて「ひさびさの飛行機だ〜」と報告。「世界一周旅行でマイルがたくさん溜まってて なんと家族全員で飛行機代が 使用マイル数『64,000マイル』、運賃額等『4,120円』」