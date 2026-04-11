数年に一度は人間ドックを受けてきたが、最近はオプション検査の種類がやたらと増え、申込書が前より分厚くなっている気がする。脳ドック、PET検診、腫瘍マーカー、エコー検査と、医者に勧められて、気がつけば高額なオプション検査をいくつも追加してしまう……そんな経験をしたことがある人は少なくないだろう。しかし、人間ドックのオプション検査は、付ければ付けるほど安心というわけでは決してない。「値段が高いから良い」