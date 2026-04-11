「骨を掘る男」［著］奥間勝也一昨年公開された映画『骨を掘る男』は、沖縄の地に埋まったままの遺骨と、40年以上にわたってそれを掘り続ける具志堅隆松（ぐしけん・たかまつ）氏をめぐるドキュメンタリーだ。本書はその監督をつとめた映像作家によるもので、沖縄で生まれ育ったが戦争を知らない世代である彼が「会ったことのない者の死を悼むことはできるのか？」という問いを抱え、行きつ戻りつしながら思索を重ねた記録であ