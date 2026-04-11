「すぐに治療しない」がんもあるがんは何十年も、日本人の死亡原因の第1位であり続けており、多くの人が「がんは怖い病気」というイメージを持っています。しかし、そこから「がん検診さえ受ければ安心」と考えることには、注意が必要です。一口にがんといっても、さまざまな種類が存在し、検診で見つかったからといっても、あわてる必要のないものもある。たとえば甲状腺がんや前立腺がんは一般的に進行が遅いがんとして知られて