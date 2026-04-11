スマホ依存を脱却できる方法はあるか。脳神経外科医の菅原道仁さんは「スマホの通知は鳴るたびに脳を刺激し、ギャンブル同様の中毒性を引き起こす。通知のオフ、依存性の高いアプリの削除、またはホーム画面からの非表示にするのが極めて有効だ」という――。※本稿は、菅原道仁『ゆるまる脳タイパ疲れの時代に効く「脳の新習慣」』（幻冬舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／whitebalance.space※写真はイメージ