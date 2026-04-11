「トランスインペリアル・ヒストリー」［編］水谷智、馬路智仁、山田智輝／「心の帝国」［著］ロバート・ギルデイ帝国研究が盛んだ。グローバル化や大国の帝国的行動が、「帝国」への関心を高めている。『トランスインペリアル・ヒストリー』が提示する「間（トランス）・帝国（インペリアル）」（ただし編者たちは「間」との訳には満足していない）という分析の枠組みは、従来の一帝国研究や帝国どうしの比較ではなく、「