3月30日に始まった朝ドラ｢風､薫る｣（NHK）に賛否の声が上がっている。エンタメに詳しいライターの村瀬まりもさんは「開始早々、脱落者が相次いでいる。『あまちゃん』、『虎に翼』、歴代の人気作を振り返ると、その要因が見えてくる」という――。■愛された「ばけばけ」の後に…世帯視聴率15％前後をキープする朝ドラことNHK連続テレビ小説は、もはやテレビ界のインフラ。半年ごとに始まる新作のクオリティは、全国で1500万人を超