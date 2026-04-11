「ひまわりの迷宮」［著］砂古口早苗口絵の赤いギンガムチェックのワンピース。小さな白襟がアクセントでバイアスの切り替えが入り、ウエストはベルトできゅっ。春にぴったりで、スキップしてお出かけしたくなる。1951年のものとは思えない。希代のイラストレーター、デザイナー、編集者だった中原淳一。19歳で作った人形が注目され銀座で個展を開き、雑誌「少女の友」の挿絵画家に。あれよあれよという間に人気者へ。戦後は