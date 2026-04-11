最近、「マイナポータルが無効になりました」という奇妙なメッセージが、PC画面に現れるようになった。どう対処したらよいのか？この件について、ウエブには多数の投稿がある。この通知は詐欺ではないかとの不安を持っている人が多い。詐欺でないとしても、いくつもの疑問が残る。マイナポータルからのメッセージは偽物？PCで作業していると、画面の右上に、つぎのメッセージが出るようになった。「マイナポータルが無効になりまし