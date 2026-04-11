■効率的に働いて定時に帰りたい新年度が幕を開けました。今年こそは効率的に働いて、定時で帰りたいところ。しかし、現実は甘くありません。溢れるメール、次々と舞い込む案件、不慣れな人間関係……。気づけばタスクの山に埋もれ、時間だけが過ぎていく「非効率の罠」は、個人の能力不足ではなく、良かれと思って続けている「当たり前の習慣」の中に潜んでいます。そこで今回は、プレジデントオンラインの膨大なアーカイブの中か