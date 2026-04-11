■そわそわする4月こそ、落ち着いて4月。ビジネスパーソンにとって、新しいチームに馴染み、自分なりのペースを掴んでいく「準備の季節」です。背伸びをして自分を大きく見せることよりも、まずは周囲と安定した関係を築き、お互いにストレスなく連携できる環境を築くことが、長く健やかに働き続けるための第一歩になります。そこで、プレジデントオンラインの膨大なアーカイブの中から、環境づくりのちょっとした工夫につながる3