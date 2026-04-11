「なぜグローバル正義は重要なのか」［著］クリス・アームストロンググローバル化した経済の恩恵は誰のものか。先進国と最貧国、生まれた国で生きかたが左右されてよいのか。経済成長は国民の勤勉さと努力の賜物（たまもの）とされる。だが最貧国の多くは、植民地支配で資源を収奪された歴史を持つ。私たちは、祖先の不正義で手にした遺産を利用し、自らに有利な貿易条件を相手に強いながら、不当に利益を得ているだけではない