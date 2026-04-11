「虚空蔵の峯」［著］飯嶋和一評者が社会部記者だったころ、リクルート事件やゼネコン汚職、オウム真理教の裁判を法廷で取材した。初公判や判決はともかく、数年に及ぶ審理の途中経過は出稿してもボツになった。退屈な証人尋問に記者席で寝落ちし、廷吏に小声で叱られたこともある。そんなダメダメ司法記者だった身からすると、徳川の治世を騒がせた裁判劇を描く本書はまさに臨場感たっぷり。3年に及ぶ裁きの途中も退屈など