「仕事と子育てを両立させる生き方」「令和3年国民生活基礎調査」によると、結婚、出産後も仕事を中断しない（第1子出産前後の就業を継続する）女性が5年前の調査時に比べて、5割台から7割台に増え、育児休業を取得する男性も、5年前の4倍近くに上昇した。当然のことだが、日常的に家事を行う夫も増え（と言っても、妻が正規の職員で、日常的に家事をやっていると答えた夫は4割に過ぎない）、結婚、出産、仕事をめぐる女性のライフ