「クレクレ」という迷惑行為自分からは何も提供（ギブ）せず、他人から金品、情報、おさがりなどをしつこくねだる（テイクする）人を指す言葉を「クレクレ」と呼ぶ。他にも「クレクレちゃん」「クレクレママ」「クレクレ厨（ちゅう）」とも呼ばれ、迷惑行為の一種として知られている。ママ友付き合いが増える中で、情報や物をシェアする文化が行き過ぎて「タダで教えてもらうのが当然」という意識が強い。「自分は損をしたくない」